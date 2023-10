İzmir’de Cumhuriyetin 100. yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları İzmir Valiliği'nde yapılan tebrikat töreniyle başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, tebrikleri kabul ettikten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda resmi kutlama töreni yapıldı.

Vali Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tören aracıyla kutlamaya gelen vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları okundu. Vali Elban, "Anadolu'nun dört bir yanında başlayan bu kuşatma, işgal ve mezalimlere büyük Türk milleti her ilde, her ilçede, her köyde kahramanca direnişler gösterdi. Ama bu direnişlerin derli toplu bir bütün halinde verilmesi durumunda ancak başarı gelecekti. Aksi takdirde bu millet maalesef yok olmayla karşı karşıya kalacaktı. Bunu fark eden Aziz Atatürk, makamını, mevkisini, rütbesini ama her şeyden önemlisi canını hiçe sayarak 19 Mayıs günü bu vazifeye atılmak için Samsun'a çıktı.

Tüm tehlikelere rağmen bu hareketi örgütledi ve bunun sonunda da verilen yaklaşık iki yıldan fazla verilen mücadeleden sonra içinde bulunduğumuz bu şehirde en son düşman da denize dökülerek 9 Eylül'de ülke kurtarıldı. Düşmanların bilmediği bir şey vardı. O da bu milletin vatan ve devlet söz konusu olduğunda canını seve seve vereceği gerçeğini bilmiyorlardı" diye konuştu.

Cumhuriyet'in dimdik ayakta kalacağını kaydeden Vali Elban, "100 yıldır cumhuriyetimiz dimdik ayakta. İnşallah önümüzdeki nice 100 yıllarda, bin yıllarda da cumhuriyetimiz hep genç kalacak, hep dimdik ayakta olacak" dedi. Vali Elban'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup halk oyunları gösterileri sergilenirken, etkinlik geçit töreniyle sona erdi.

KIRMIZI BEYAZ BALONLARI GÖKYÜZÜNE BIRAKTILAR

Buca Vali Rahmi Bey İlkokulu öğrencileri izleyenlere çok güzel bir dans gösterisi sundu. Öğrenciler dans gösterilerinin ardından kırmızı ve beyaz renkteki balonları gökyüzüne bıraktı. Özellikle Zeynep Selda Özbay Akçin'in öğrencileri gösterileriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.