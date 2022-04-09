İzmir’de dernek görünümlü ’Kolpaçino’ kumarhanesine polis baskını! 160 kişiye işlem yapıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi 6106 sokakta bulunan ve daha önce kumar oynandığı için mühürlenen Özel Hizmetler ve Turizm Taşıma Derneği adıyla faaliyet gösteren bir binada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda belirlenen adres ve yine Bornova ilçesinde bir farklı yere daha ekipler tarafından, 8 Nisan saat 22.45 sıralarında operasyon gerçekleştirildi.