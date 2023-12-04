Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de dev keşif! Yeşilova Höyüğü'nde 8 bin 200 yıllık atölye bulundu
Giriş Tarihi: 4.12.2023 09:53

İzmir'de dev keşif! Yeşilova Höyüğü'nde 8 bin 200 yıllık atölye bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü'nde, İzmirlilerin köy yaşantısını, zevk, yeme ve içme kültürünü gösteren 8 bin 200 yıl öncesine ait atölye bulundu.

DHA
İzmir’de dev keşif! Yeşilova Höyüğü’nde 8 bin 200 yıllık atölye bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor.



Yeşilova Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, İzmirlilerin köy yaşantısını, zevk, yeme ve içme kültürünü gösteren 8 bin 200 yıl öncesine ait atölye bulundu.



'BURADA ÜST ÜSTE KURULMUŞ 10 KÖY VAR'
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova Höyüğü'nde yaklaşık 4 aya yakındır çalışıyoruz.



Çarpıcı buluntular karşımıza çıkabiliyor. Özellikle ilk köy yaşamındaki İzmirlilerin; köy yaşantısını, zevk, yeme ve içme kültürünü gösteren atölye bulduk. Burada üst üste kurulmuş 10 köy var. Neolitik döneme ait bu köyler, yıkılmış tekrar üzerine yapılmış" dedi.



'ÇOK SAYIDA KABUKLU DA BULDUK'
Atölyede taş ve kemik aletler bulduklarını belirten Doç. Dr. Derin, "Özelikle baltalar ve kesiciler. Birçok çanak ve çömlek ile o günün yaşamını anlatan güzel bir yapı.



Ayrıca köyün denizle bağlantısını ortaya koyan, 'sülünez' adı verilen çok sayıda kabuklu da bulduk. Bu sülünezleri çalışırken yediklerini düşünüyoruz. Neolitik dönemde yaşayan İzmir'in ilk toplumu, yaşamı boyunca hem üretmeye çalışmış hem de denizle bağlantısını korumuş" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu! Oy sayma işlemi sona erdi...
Son dakika: Kızıldeniz'de ABD savaş gemisine saldırı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak
Görme engelli genç girişimci Zülal geliştirdiği teknolojiyle TOGG'un gözleri oldu
Son dakika: İsmail Kartal'dan Fred kararı! Sivasspor maçı öncesi...
AK Parti'den anket açıklaması! "Açık operasyon ve manipülasyon..."
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Çarşı buna karşı değil mi?
Çin’in ezber bozan Gazze stratejisi
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de dev keşif! Yeşilova Höyüğü'nde 8 bin 200 yıllık atölye bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA