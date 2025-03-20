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Giriş Tarihi: 20.3.2025 10:53 Son Güncelleme: 20.3.2025 10:56

İzmir’de dev operasyon: 176 aranan şahıs yakalandı!

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik dev operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan şok baskınlarda 176 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de dev operasyon: 176 aranan şahıs yakalandı!

İzmir Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik dün sabah saatlerinde il merkez ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 281 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Çalışmalar kapsamında belirlenen 110 adrese şafak operasyonun gerçekleştirilirken yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.



Hırsızlık, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık ve görevi yaptırmamak için direnme gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 176 kişi de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

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İzmir’de dev operasyon: 176 aranan şahıs yakalandı!
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