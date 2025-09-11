Son dakika: İzmir’de düğün salonunda doktor çiftin ölümüne neden olan skandal! Meğer salon mühürlüymüş

TEDBİRSİZLİK VE İHMAL

Tedbirsizlik ve ihmal sebebiyle olayın meydana geldiğine dikkati çekilen raporda, olayın meydana gelmesinde "kaçınılmazlık faktörü" etkisinin bulunmadığının tespit edildiği, brandanın takıldığı köşebent demirlerinin taşıma gücü hesabının yapılmadığı, dekoratif amaçlı yapılan kemer şeklindeki taş duvarın amacı dışında kullanıldığı kaydedildi. Raporda brandanın çelik halatlarının usul ve tekniğe uygun zeminlere bağlanması gerektiği, köşebent demirlere beton dökülmediğini bilmesine rağmen brandanın bağlanmasına izin veren ve oğlu İ.C'yi uyarmayan G.C'nin, olayın meydana gelmesinde teknik ve cezai yönden etken eyleminin bulunduğuna kanaat getirildiği belirtildi.

EŞİM VE OĞLUM İLGİLENDİ

İddianamede iş yeri kaydı üzerinde bulunan anne N.C'nin savunmasına da yer verildi. Mutfak işlerine kendisinin baktığını anlatan N.C, düğün salonunun inşaatıyla eşi ve oğlunun ilgilendiğini, düğün salonu duvarlarının inşaatıyla ise oğlunun ilgilendiğini belirtti. Baba G.C. ise düğün salonunun plan ve projelerinde yıkılmış olan dış duvarların yer almadığını, dış duvarları daha sonradan başka kişilere inşa ettirdiklerini ifade etti.