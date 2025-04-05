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Giriş Tarihi: 5.4.2025 11:38 Son Güncelleme: 5.4.2025 12:36

İzmir’de eski nişanlı kıskançlık yüzünden dehşet saçmış!

İzmir'de Necat Yorğun'un (35) önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın’ı öldürdüğü (39) ve eski kayınvalidesi Medine Serpil Kaynak’ı (70) yaraladığı, sonra aynı silahla intihar ettiği olay öncesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, Necat Yorğun'un anne ve kızın yaşadığı siteden içeri girmeye çalıştığı, bu esnada anne Serpil Kaynak’ın site güvenliğine şikayet ettiği, tartışma yaşandığı anlar yer aldı. Yorğun’un kıskançlık nedeniyle saldırıyı gerçekleştiği ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de eski nişanlı kıskançlık yüzünden dehşet saçmış!

Çiğli ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet eden Necat Yorğun (35), önceki gün (Cuma) aynı sitede bulunan eski nişanlısı Selen Sakın'ı (39) ve eski kayınvalidesi Medine Serpil Kaynak'ın (70) önünü site girişinde kesti. Necat Yorğun silahla önce Selen Sakın'a daha sonra annesi Kaynak'a daha sonra da kendisine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Sakın'on olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı anne Kaynak ile saldırgan Necat Yorğun kentteki hastanelere kaldırdı. Necat Yorğun hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Necat Yorğun ile Selen Sakın'ın nişanlı oldukları, bir süre önce nişanlarını bozdukları ve sıkça kavga ettikleri öğrenildi.

SERPİL KAYNAK'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Serpil Kaynak'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Meydana gelen olayın hemen öncesi güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı. Görüntüde, Necati Yorğun'un anne ve kızın yaşadığı site önüne geldiği, siteden içeri girmeye çalıştığı esnada anne Serpil Kaynak'ın site güvenliğine şikayet ettiği, daha sonra Kaynak ile tartışan Necat Yorğun'un sokağa doğru hızla yürüdüğü anlar yer aldı.

SELEN AKIN

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yorğun'un kıskançlık nedeniyle saldırıyı gerçekleştiği ortaya çıktı.

SERPİL KAYNAK

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İzmir’de eski nişanlı kıskançlık yüzünden dehşet saçmış!
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