İzmir’de eski nişanlı kıskançlık yüzünden dehşet saçmış!

Çiğli ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet eden Necat Yorğun (35), önceki gün (Cuma) aynı sitede bulunan eski nişanlısı Selen Sakın'ı (39) ve eski kayınvalidesi Medine Serpil Kaynak'ın (70) önünü site girişinde kesti. Necat Yorğun silahla önce Selen Sakın'a daha sonra annesi Kaynak'a daha sonra da kendisine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.