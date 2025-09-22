İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, dün akşam saat 21.40 sıralarında Ödemiş ilçesi Konaklı Mahallesi Beydağ-Tire Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P. (32) yönetimindeki 35 HP 140 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan İ.H.M. (33) idaresindeki 50 MA 1344 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kazayı görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobilde bulunan İ.H.M., M.H.M. (6), S.H.M. (3), N.E.H. (24), K.Ş. (2), A.T. (4), Ö.H.M. (1), L.Ş. (2 aylık) ve S.Ş. (29) yaralandı, yine otomobilde bulunan Emira Hilal (35) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılan Emira Hilal'in cenazesi, otopsi için morga gönderildi.Kaza sonrası yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü H.P. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.