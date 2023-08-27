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Giriş Tarihi: 27.8.2023 04:10

İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişide ağır yaralandı.

İHA
İzmir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Aliağa ilçesi Kuzey Ege Otoyolu'nda meydana geldi. İzmir'den Çanakkale istikametine seyir halinde olan M.A., idaresinde 35 SHN 99 plakalı otomobil, sol şeritten sağ şeritte geçmek isterken aynı istikamete seyir halinde olan H.K., idaresindeki 35 BKT 163 plakalı otomobil ile çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle, H.K.'nın kullandığı arabada yolcu konumunda bulunan Edebi Yöndemli, araçtan fırlayarak tahliye kanalına düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde araçtan fırlayan Yöndemli'nin ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan Ender Yöndemli'nin hayatını kaybettiğini, araç sürücüsü H.K.'nin ve yine aynı araçta yolcu konumunda bulunan B.S.'ün ağır şekilde yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza sonrası olay yerinden kaçan M.A., jandarma ekiplerince yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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