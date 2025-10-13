Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de kahreden olay! Ev yıkımında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir evin yıkım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir’de kahreden olay! Ev yıkımında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde yürütülen yıkım çalışması esnasında S.C.E. (17), duvar blokunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA YARALANAN GENÇ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yıkım çalışmasında görevli E.Ç. (45) ve M.Ü. (41) hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

