Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de kanser hastası eşini yatakta katletmişti: 70’lik katilin ifadesi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 16.10.2025 15:50

İzmir’de kanser hastası eşi İzadiye Teker, yatağında uyuduğu sırada 70 yaşındaki Rüstem Teker tarafından katledildi. Gözaltına alınan cani kocanın ifadesi pes dedirtti!

DHA Yaşam
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak'ta meydana geldi. Rüstem Teker, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. Rüstem Teker, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini silahla vurduğunu belirtti.

TALİHSİZ KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede İzadiye Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Rüstem Teker'i gözaltına aldı. İzadiye Teker'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ÜZGÜNÜM!

Emniyette işlemleri süren Rüstem Teker'in, olay gecesi eşiyle tartıştıklarını belirterek, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

