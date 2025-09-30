Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de kayınpeder ile damadın tartışması pala ve sopalı kavgaya döndü: 1’i ağır, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 30.9.2025 21:18

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kayınpeder ile damat yaşanan tartışmanın ardından pala ve sopalarla kavga etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan kayınpederin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Fuat Edip Baksı Mahallesi 1656 Sokakta meydana geldi. Caner D. ile kayınpederi Remzi Rüştü A. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, Caner D.'nin eşinin kardeşleri de dahil oldu.

KAYINPEDER AĞIR YARALANDI

Çıkan arbede de Caner D. ile kayınpederi Remzi Rüştü A. başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kavgada kullanılan pala ve sopa polis ekiplerince ele geçirildi. Remzi Rüştü A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

