Haberler Yaşam Haberleri Öğrencilerin imdadına iş makinesi yetişti! Kepçeyle derse gittiler
Giriş Tarihi: 23.5.2024 16:15 Son Güncelleme: 23.5.2024 17:37

Öğrencilerin imdadına iş makinesi yetişti! Kepçeyle derse gittiler

İzmir'de öğle saatlerine doğru etkili olan sağanak yağış, kentte bildik manzaraların oluşmasına neden oldu. Bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken ortaya İzmirlilerin her zaman göremeye alışık olduğu manzaralar çıktı. Dokuz Eylül Üniversitesinde yağmur suları nedeniyle eğitim gördükleri fakülte binasına ulaşmakta zorluk çeken üniversite öğrencilerinin imdadına bir iş makinesi yetişti. Kepçe operatörü, öğrencileri iş makinasının kepçesine bindirerek eğitim gördükleri binaya ulaştırdı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Öğrencilerin imdadına iş makinesi yetişti! Kepçeyle derse gittiler

Her yağmurda sokak ve caddeleri İtalya'nın su kanalları ile meşhur Venedik kentini aratmayan İzmir'de yine bildik manzaralar oluştu.

UYARILAR FAYDA ETMEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmasına rağmen kent yağmura yine hazırlıksız yakalandı. Dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, kentin bazı kesimlerinde hayatın olumsuz yönde etkilenmesine neden oldu.

TRAFİK AKSADI

Bazı cadde ve sokaklar yağan yağmur nedeniyle adeta göle dönerken ortaya bildik manzaralar çıktı.

KEPÇE İLE EĞİTİM

Kenti etkisi altına alan yağışlı havadan üniversite öğrencileri de nasibini aldı. İzmir'de eğitim öğretim veren Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencileri biriken sular nedeniyle okudukları fakülte binalarına ulaşmakta büyük zorluk yaşadı.

YARDIMLARINA KEPÇE KOŞTU

Biriken suların başında resmen mahsur kalan öğrencilerin yardımına iş makinesi koştu. Kepçe operatörünün yardımı ile iş makinasının kepçesine binen öğrenciler sorun yaşamadan su birikintisini geçti. Ortaya çıkan tiraji komik görüntüler bu kepçeli taşımalı eğitim yorumlarına neden oldu. Dolu yağışının etkili olduğu Gaziemir ilçesinde de yağışlardan dolayı hayatın olumsuz yönde etkilendiği belirtildi

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Öğrencilerin imdadına iş makinesi yetişti! Kepçeyle derse gittiler
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