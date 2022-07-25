Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de kimya imalathanesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 25.7.2022 01:20

İzmir’de kimya imalathanesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Bornova ilçesinde kimya imalathanesinde kaynak yapımı esnasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Alevlerin bitişikteki iş yerine de sıçradığı olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İHA
İzmir’de kimya imalathanesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir kimyasal madde imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, imalathanede kaynak yapım esnasında bir anda patlama oldu. Patlamanın ardından kimyasal maddelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın yanı sıra TOMA sevk edildi.



ALEVLER BİTİŞİKTEKİ İŞ YERİNE VE BİR ARACA SIÇRADI

Adrese gelen itfaiye ekiplerince zaman kaybedilmeden alevlere müdahale edildi. Bitişikteki bir iş yerine ve imalathane önünde bulunan bir araca da sıçrayan yangın, zaman zaman patlamaların da yaşanmasına rağmen uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında içerisinde elektronik malzemelerin de bulunduğu bitişikteki iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, imalathane önünde bulunan araç da kullanılamaz hale geldi.



BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Alevlerin söndürülmesinin ardından imalathanede yapılan soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, iş yerinde çalıştığı ileri sürülen Suat Kadan'ın imalathane içerisinde cansız bedenine ulaştı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Kadan'ın yakınları sinir krizi geçirirken, savcının incelesinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



VÜCUDUNDAN YANIKLAR BULUNAN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ayrıca, patlama esnasında imalathane önünde bulunan B.G.'nin de vücudunda yanıklar oluştuğu ve ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, burada tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA | MEB ile 2022 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLA! 2022 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? e-Devlet ile Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022 450, 550, 600 TL yardım verilecek!
Starlink uyduları nedir, nerede, ne işe yarar, amacı ve özellikleri neler? Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları Türkiye'den görüldü!
Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nedir,iyileşir mi? DSÖ'den acil durum açıklaması!
Maaş farkı ne zaman yatacak, bu ay mı, ne kadar ödenecek? 2022 Temmuz zamlı maaşlar, memur ve emekli maaş farkları ayın kaçında yatacak?
YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ayın kaçında? ÖSYM 2022 YKS üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile 2022 YKS tercih kılavuzu
HDP'li Pervin Buldan'dan Meral Akşener için bomba sözler: Adaylıktan neden çekildiği belli oldu!
Maaş farkı ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren! 'Maaş farkları ne zaman ödenecek' sorusu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ile netleşti
Feci kazada hayatını kaybetmişti, acı detayı Emniyet Müdürü paylaştı: "Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi"
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de kimya imalathanesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA