İzmir’de nişan öncesi kazada ölen 2 kardeş, yan yana defnedildi

Kaza, iki gün önce saat 17.00 sıralarında, Torbalı ilçesinde, Torbalı Otoyol gişeleri yakınındaki kavşakta meydana geldi. Ümit Şahin kontrolünü yitirdiği 20 AGJ 857 plakalı otomobiliyle bariyerlere çarptı. Ümit Şahin, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki ağabeyi Davut Şahin ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Davut Şahin de kurtarılamadı. İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. İnşaat işçisi oldukları öğrenilen kardeşlerden Davut Şahin'in 1 Mart'taki nişanı için hazırlık yaptığı ve kıyafetlerini aldığı öğrenildi.



Ümit Şahin'in ise ağabeyinin nişanı için Van'dan geldiği öğrenildi. Şahin kardeşlerin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde Van Ferit Melen Havalimanı'nda karşılanan cenazeler, araç konvoyu eşliğinde Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Fatih Camii'ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınan kardeşler, Yeni Mahalle'deki mezarlığa götürülerek gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Cenazede Şahin kardeşlerin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.