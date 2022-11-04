Gece saatlerinde İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında korku ve paniğe neden olurken bugün sabah saatleriyle beraber "Okullar tatil mi edildi, bugün okul var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yaşanan şiddetli sarsıntı nedeniyle vatandaşlar tüm gece diken üstündeydi. Bu kapsamda okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, 4 Kasım 2022 İzmir'de okullar tatil mi edildi, okul var mı, olacak mı? İşte detaylar ve son durum.