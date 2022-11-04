Gece saatlerinde İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında korku ve paniğe neden olurken bugün sabah saatleriyle beraber "Okullar tatil mi edildi, bugün okul var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yaşanan şiddetli sarsıntı nedeniyle vatandaşlar tüm gece diken üstündeydi. Bu kapsamda okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, 4 Kasım 2022 İzmir'de okullar tatil mi edildi, okul var mı, olacak mı? İşte detaylar ve son durum.
Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Sarsıntı sonrası bölge halkı sokağa döküldü.
Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise depremin derinliği 4.5 km olarak duyuruldu.
Depremde iki vatandaşımız yaralanırken, bir cami minaresinde de hasar meydana geldi.
AFAD, İzmir'in Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir ilimizin Buca ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Buca'da saat 03.29'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. İki vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.
Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı. Deprem çevre illerde de hissedildi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır." bilgisini verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." ifadelerini kullandı.
AFAD twitter hesabından yapılan açıklamada, "Buca ilçesinde, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde an itibariyle can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde hasar meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan İzmir'de okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden ve sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.