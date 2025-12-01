Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de sentetik hap yakalama rekoru! 2 milyon 309 bin sentetik hap ele geçirildi
Giriş Tarihi: 1.12.2025 11:44

İzmir’in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 309 bin 774 sentetik hap ele geçirildi. Operasyon İzmir’de tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik hap miktarı olarak kayıtlara geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde iki farklı evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğunu belirledi. Söz konusu uyuşturucunun 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağının tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 2 milyon 309 bin 774 sentetik hap ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Polis yetkilileri, uyuşturucunun İzmir'de tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik hap miktarı olduğunu belirtti.

