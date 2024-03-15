İzmir’de soğuk hava deposunda korkutan yangın

Yangın, Kemalpaşa ilçesi Kuyucak Mahallesi Ankara asfaltı üzerindeki bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İçerideki kimyevi maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı. Çevredekiler, durumu 112 Acil merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşarken, söndürme çalışmaları sürüyor.