Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de soğuk hava deposunda korkutan yangın
Giriş Tarihi: 15.3.2024 14:27 Son Güncelleme: 15.3.2024 14:36

İzmir’de soğuk hava deposunda korkutan yangın

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kimyevi maddelerin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Patlamaların da yaşandığı yangında alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de soğuk hava deposunda korkutan yangın

Yangın, Kemalpaşa ilçesi Kuyucak Mahallesi Ankara asfaltı üzerindeki bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İçerideki kimyevi maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı. Çevredekiler, durumu 112 Acil merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşarken, söndürme çalışmaları sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de soğuk hava deposunda korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA