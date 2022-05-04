İzmir’de taksiyi çalan şüpheli 5 araca çarptı! 2 kişi yaralandı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, şüpheli E.D.'nin taksiyi çaldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durakta sıra bekleyen taksiye yaklaşan E.D. bir süre taksinin önünde bekliyor. Kontakta anahtarı bulunan taksiye bir anda binerek kaçmaya başlıyor. Durumu fark eden diğer taksiciler, taksiyi yakalamak için aracın arkadından koşuyor.