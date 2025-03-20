İzmir’de tamir için çatıya çıkan Muharrem Barışık ile oğlu Eren hayatını kaybetti: Gözyaşları ile toprağa verildiler

Olay, önceki gün akşam saat 17.00 sıralarında Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi 8422 sokakta meydana geldi. Çatı tamiri işleri yapan Muharrem ve oğlu Eren Barışık, 3 katlı bir evin çatısında çalışırken şiddetli rüzgarın savurması sonucu, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Baba ve oğlu kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Muharrem Barışık ile oğlu Eren'in cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Menemen ilçesindeki Kent 2 Cemevi'ne getirildi. Eşi ve çocuğunu yitiren Goncagül Barışık, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Baba ve oğlunun cenazesi, töreninin ardından Ulukent Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

DİĞER OĞLU ÇATIDA OLMADIĞI İÇİN KURTULMUŞ

Çatı tamiri yapan Muharrem Barışık'ın diğer oğlu Azat Barışık'ın da olay sırasında binada olduğu ama çatıda olmadığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı binanın yanındaki binada yaşayan Kadri Baloğulu, dışardan bir ses gelmesi üzerine kendi binasının çatısına çıktığını belirterek, "Ses gelince yukarı çıktım. Çocuğu içeriden 'amca babamı, ağabeyimi görmedin mi?' diye bana bağırdı.

İki basamak yukarı çıkınca baktım, sacın arasında yoklar. Koşarak aşağıya geldim. Duvar dibine baktım. Rüzgar çatıdan fırlatmış, bahçe duvarının dibindeki taşa vurmuşlar" dedi.