İzmir’de tefeci operasyonu: 40 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında yaşlı, emekli ve engelli vatandaşların da bulunduğu maddi açıdan zor durumda ya da bankalardan kredi çekemeyen 97 kişiye, yüksek faizle para verip, karşılığında senet imzalatarak yaklaşık 12 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelileri tespit etti.