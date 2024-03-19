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Giriş Tarihi: 19.3.2024 09:30

İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK/KCK ve YPG/PYD terör tesislerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Suriye uyruklu şüphelinin terör tesislerine üye olduğu ve terör hizmetlerinin sosyal medya propagandası yaptığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Başkanlığı desteğiyle şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli birey Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
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