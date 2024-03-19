İzmir’de terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK/KCK ve YPG/PYD terör tesislerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Suriye uyruklu şüphelinin terör tesislerine üye olduğu ve terör hizmetlerinin sosyal medya propagandası yaptığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Başkanlığı desteğiyle şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli birey Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.