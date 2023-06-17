Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
Giriş Tarihi: 17.6.2023 03:17

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından merkez ve 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

DHA
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 5 ay boyunca belirlenen adresleri ve şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında operasyon için harekete geçildi. Kent merkezi ve 5 ilçede 150 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 500 personel, 1 helikopter ve 8 narkotik köpeği ile eş zamanlı baskın yapıldı.

Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 46 şüpheli yakalanırken, aramalarda ise 49 kilo 750 gram esrar ve skunk maddesi, 4 bin 15 sentetik ecza, 500 adet ectasy hap, 3 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 15 fişek ele geçirildi.

Ayrıca, çeşitli türlerden kullanıma hazır halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlan 46 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İş dünyası ve bankacılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
Karne günü LGBT terörü! Öğretmenden büyük skandal: Çocukları sapkınlığa alet etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: “Guguk kuşu gururla sunar!”
Vaniköy Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: Kalyon Vakfını canı gönülden tebrik ediyorum
SABAH ortaya çıkardı! CHP'li Başkan Zeydan Karalar geri adım attı
Donald Trump'tan zehir zemberek çıkış! ABD'deki 'derin sistem'e vurgu yaptı: Beni hapse atmak istiyorlar çünkü...
Fransa'da islamofobi yine sahnede! 'Namaz kılan müslüman öğrenci' alarmı!
Bir dev daha iflasını verdi
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA