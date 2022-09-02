İzmir’de yasak aşk cinayeti

İzmir'de önceki gün gece saatlerinde (Çarşamba) Bergama ilçesi Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'ta bulunan bir evde kocası cezaevinde olan evli 25 yaşındaki H.Ç. isimli kadın, iddiaya göre yasak aşk yaşadığı İbrahim Çokgezer ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bu sırada bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan H.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisine saldırdı. İbrahim Çokgezer'i göğsünden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Çokgezer kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.Ç.'yi suç aleti bıçakla yakaladı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çokgezer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. H.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İbrahim Çokgezer'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.