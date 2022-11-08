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Giriş Tarihi: 8.11.2022 18:32

İzmir'deki "haşema" davasında savcı, sanıkların 3 yıla kadar hapsini istedi

İzmir'in Dikili ilçesindeki sitede havuza haşema ile girmek isteyen kadını engelledikleri iddia edilen üç sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

AA
İzmir’deki haşema davasında savcı, sanıkların 3 yıla kadar hapsini istedi

Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıkların avukatı katıldı. Müşteki Tuğçe Çetin ile sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Türk Ceza Kanunu'nun "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçunu düzenleyen 115/1 maddesi gereğince sanıkların ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Sanıkların avukatı, mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu. Hakim, süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

OLAY

Dikili'de ailesiyle tatil yapan Tuğçe Çetin, geçen yıl 10 Ağustos'ta haşema giydiği için yazlık sitenin havuzunu kullanmasının engellendiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Çetin ile site yöneticileri arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansımıştı. Çetin'in şikayeti üzerine site yöneticisi, yardımcısı ve bir site sakini hakkında dava açılmıştı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) da Çetin'in "din ve inanç temelinde ayrımcılığa uğradığına" karar vermiş, ilgili site yönetimine 5 bin lira idari para cezası uygulanmıştı.

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İzmir'deki "haşema" davasında savcı, sanıkların 3 yıla kadar hapsini istedi
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