İzmir’deki sapık hemşire skandalında yeni gelişme! Başsavcılık itiraz etti

İzmir'de akciğer kanseri olan N.C., 24 Nisan 2023'te, EÜ Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşen N.C.'nin 5 Mayıs'tan itibaren bilinci kapandı. İddiaya göre, N.C., Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım ünitesinde yatarken, 17 Mayıs'ta hastanede hemşire olarak görev yapan Emre K.'nin (30) cinsel saldırısına uğradı. N.C.'nin yattığı odaya ilaç almak için giren hemşirelerden E.E. ise yaşanan olayı görüp, durumu üstlerine bildirdi. Yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, cinsel saldırıyı kameradan tespit etti ve görüntülerle birlikte polise şikayette bulunuldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Kale'yi, Bayraklı ilçesinde bir mekanda eşiyle yemek yerken gözaltına aldı.

Emniyette güvenlik kayıtları izletilen şüpheli, "Hastaya vermiş olduğum ilaçlar kendi elektronik sisteminde bulunan ilaçlar, görüntülerin devamı için söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur" dedi. Emniyetteki ifadelerin ardından Kale, sevk edildiği mahkemede tutuklandı, N.C. de olaydan bir süre sonra hayatını kaybetti.

40.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Kale'nin aynı hastanede, aynı birimde bulunan, beden ve ruh bakımdan kendisini savunamayacak durumda olan mağdura kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna vurgu yaptı.

UYUŞTURUCU MADDE TEMİN ETTİ

Kale'nin mağdura tedavi kapsamında verilmeyen ilacı vererek, uyuşturucu madde temin ettiği de iddianamede yer buldu. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Kale hakkında, 'Kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme' suçundan toplam 40,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLACI DAMAR YOLUYLA BEN VERDİM

Davanın geçen yıl 1 Aralık'taki duruşmasında savunmasını yapan sanık Kale olayı anlatarak, "Böyle bir utanç verici olaydan ötürü anıldığım için çok üzgünüm. Psikolojik ve ailevi sıkıntılarım vardı. Sıkıntılı bir ruh hali içerisindeydim. Evliyim, olay sırasında herhangi bir cinsel açlığım söz konusu değildi. Sadece sıkıntılı bir ruh haliyle hareket ettim ve bazen ne yaptığımı hatırlamıyorum. Mağdur hasta yoğun bakımda yatıyordu, yarı baygındı. Tedavi nedeniyle kendisine morfin 3-4 gündür veriliyordu. Hidromorfin denilen ilacı mağdura damar yolu ile ben verdim. Bu ilacı servisten temin ettim. Olaydan ne kadar önce verdiğimi hatırlamıyorum" dedi.

PİŞMANIM

Kale, savunmasında ayrıca "Cinsel organımı çıkardım ve 2-3 dakika öyle durdum. Hem pişmanlık hem de bir görgü tanığının içeri girmesiyle vazgeçtim. Başka bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı. Sanık ayrıca zaman zaman ne yaptığını hatırlamadığı durumlar olduğunu ve ailevi sıkıntılar yaşadığını da söyledi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Emre Kale'nin yanı sıra taraf avukatları katıldı. Taraflara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından kararını açıkladı. Hakimlerden birinin iyi hal uygulanmaması için şerh koymasına rağmen sanık Kale'ye duruşmalardaki iyi hali göz önüne alınarak cinsel saldırı suçundan 16 yıl 3 ay ve uyuşturucu madde temin etmek suçundan da 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARARA İTİRAZ ETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Emre K.'ye verilen iyi hal indirimine itiraz ederek kararı istinaf etti. Böylece dosya istinafa taşınarak yeniden gözden geçirilecek.