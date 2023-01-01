İzmir’deki vinç faciasında ölen Fesih Çiftçi’nin cenazesi Iğdır’a gönderildi

Kamil Tunca Caddesi'ndeki bir otel inşaatında, önceki gün saat 17.30 sıralarında kule vinç, yükseltme çalışmaları sırasında devrildi. Vinçten arka ağırlığı işçi yatakhanesi olan konteynerlerin üzerine düştü. İşçilerden Yıldırım Sarı (38), Fesih Çiftçi, Baykal Gündüz, Ali Şükrü Duru (42), Ümit Kara (39) ve Aslan Akkaya (38) hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. 6 işçinin cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşçilerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim alındı. Aslan Akkaya ile Ali Şükrü Duru'nun cenazeleri İstanbul'a, Baykal Gündüz'ün cenazesi Ankara'ya, Yıldırım Sarı'nın cenazesi Bitlis'e, Ümit Kara'nın ise Çorum'a gönderildi. Fesih Çiftçi'nin cenazesi bugün defin işlemleri için memleketi Iğdır'a uğurlandı.