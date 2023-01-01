Haberler Yaşam Haberleri İzmir'deki vinç faciasında ölen Fesih Çiftçi'nin cenazesi Iğdır'a gönderildi
Giriş Tarihi: 1.1.2023 16:00 Son Güncelleme: 1.1.2023 16:00

İzmir'deki vinç faciasında ölen Fesih Çiftçi'nin cenazesi Iğdır'a gönderildi

İzmir Bornova'daki otel inşaatında devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerlerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 işçiden biri olan Fesih Çiftçi'nin cenazesi de memleketi Iğdır'a gönderildi.

DHA
İzmir’deki vinç faciasında ölen Fesih Çiftçi’nin cenazesi Iğdır’a gönderildi

Kamil Tunca Caddesi'ndeki bir otel inşaatında, önceki gün saat 17.30 sıralarında kule vinç, yükseltme çalışmaları sırasında devrildi. Vinçten arka ağırlığı işçi yatakhanesi olan konteynerlerin üzerine düştü. İşçilerden Yıldırım Sarı (38), Fesih Çiftçi, Baykal Gündüz, Ali Şükrü Duru (42), Ümit Kara (39) ve Aslan Akkaya (38) hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. 6 işçinin cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşçilerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim alındı. Aslan Akkaya ile Ali Şükrü Duru'nun cenazeleri İstanbul'a, Baykal Gündüz'ün cenazesi Ankara'ya, Yıldırım Sarı'nın cenazesi Bitlis'e, Ümit Kara'nın ise Çorum'a gönderildi. Fesih Çiftçi'nin cenazesi bugün defin işlemleri için memleketi Iğdır'a uğurlandı.

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İzmir'deki vinç faciasında ölen Fesih Çiftçi'nin cenazesi Iğdır'a gönderildi
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