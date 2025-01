İzmir’den Elazığ’a uzanan gönül bağı yarım kaldı

Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminde hasar gören Atatürk Lisesinin yeniden yapımına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı proje, ödemelerin yapılmaması nedeniyle yüklenici firma tarafından durduruldu. 62 milyon 62 bin lira bedelle ihale edilen ve 32 derslikli olarak planlanan okul inşaatı, ödeme krizinin ardından yarıda kaldı. Yüklenici firma yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzbeton AŞ ile yaptıkları görüşmelerde belediye yetkililerinin paralarının olmadığını ve seçim sonrasında ödeme yapabileceklerini söylediğini belirtti. Bunun üzerine, kış şartları da göz önüne alınarak şantiyenin bir kısmında çalışmaları durdurduklarını ifade eden firma yetkilileri, seçim sonrasında tekrar yapılan görüşmelerde de ödeme yapılmayacağı bilgisini aldıklarını dile getirdi. Bu süreçte belediyeye noter kanalıyla ihtarname gönderdiklerini belirten yetkililer, ödeme yapılmaması üzerine sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini aktardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arin Yapı ve Zanew İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirci, ''2023 yılında Mayıs ayında ihalesi yapılan Atatürk Lisesi Okulu inşaatı ifadesi şirketimiz tarafından ihale yoluyla alınmıştır. Yaptığımız imalatlarda, yaptığımız hakedişlerde paramızı alamadık. Bununla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi İz Beton ile yaptığımız görüşmelerde şu an paralarının olmadığını ve seçim sonrası ödeme yapacaklarını söylediler. Bununla ilgili kış şartlarıda göz önünde bulundurarak şantiyemizi bir kısmı durdurduk ve sonrasında seçim sonrası kendileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde paralarının olmadığını ve ödeme yapamayacaklarını bildirdiler. Biz de bununla ilgili zaten daha önceden noter ihtarnamesi göndermiştik. Kendilerine alacaklarımızın ödenmesi ve gelecek yılla ilgili ödeme planlarının belirlenmesiyle ilgili bir yazı yazmıştım. Maalesef bununla da bir dönüş alamadığımız için tek taraflı biz bu sözleşmeyi feshettik. Buna dayanarak sekizinci ayın 15'inde kendileri de tek taraflı sözleşmeyi fesih ettiklerini bize ihtarname yoluyla bildirdiler ve bu esnada araya arabulucu avukatların girmesi ve uzlaşılması için bir yol buldular. Biz maalesef arabulucu uzlaşmasında anlaşamadık. Bununla ilgili olarak kendileri bizim içeride bulunan nakdi teminatlarımızı yakmaya ve nakliye çevirmeye çalıştılar. Bununla ilgili biz İzmir idari mahkemelerden yürütmeyi durdurma kararı aldık ve teminatlarımızı yakmamaları için gereken önlemleri aldık ve kendilerine ilettik. Bununla ilgili olarak alacaklarımız ile ilgili başlattığımız icra takiplerini itiraz ettiler. Bununla ilgili biz bir mahkeme açtık ve su an mahkemelerimiz devam ediyor. İlk mahkememiz Ocak 22'de ilk mahkeme başlayacaktır. İnşallah nasip olursa bununla ilgili bu süreç devam ederken kendileri sekizinci ayın 1'i itibarıyla kamuoyu aile kurumundan bize ihale yasağı aldırmışlardır. Burada firmalarımızı hem mağdur durumda hem alacağımızı alamadığımız için mahkemeler sonuçlanmadığı halde böyle bir karar alınmasını gerçekten biz kınıyoruz ve çok üzülüyoruz'' dedi.

CHP heyeti Elazığ'a geliyor gidiyor ve bir gün kimse gelip de bu okulla ilgilenmedi

Kimsenin okul inşaatıyla ilgilenmediğini dile getiren Demirci, ''Neden devam etmiyor, neden ilerlemiyor diye soran olmuyor. Bu yüzden biz maalesef firmalar olarak su anda Ankara İdare Mahkemesine başvurduk. Bu Kamu İhale Kurumu bize vermiş olduğu ihale yasağının iptali için dava açtık ve süreç su an devam ediyor ve beklemek üzereyiz. Bununla ilgili burada söylemek istediğim, bugüne kadar İzbeton Aş'nin başarısız yönetiminin yapamadığı işleri üstümüze yıkıp bizi suçluymuş gibi göstermeleri. Gerçekten kınıyorum. Bugüne kadar hiç kimse, Elazığ bürokrasisi dahil hiç kimse bu okul için bir adım altmış değil ve buraya gelip de bir gün bizi arayıp sormadılar. Neden bu okulun devam etmediğini ve neden halen bu inşaatın devam edeceği hakkında. Kimse bize bir gün arayıp sormadı ve bir günde mağduriyetimizi için bize yardımcı olmadılar. Su an biz firmalar olarak çok mağdur bir durumdayız. Su an ihaleye giremiyoruz. Aşağı yukarı bizde çalışan bir sürü teknik kadrolarımız var. Bunların hepsi su an oturuyorlar. Su an ihale aşamasında olduğumuz bazı projeler var ve bu projelere de giremiyoruz. Burada gerçekten yani ben burada gerçekten bugüne kadar söylemek istemediğim şeyleri söylemek istiyorum. Burada CHP'nin basiretsiz bir yönetiminin, Belediye'nin basiretsiz bir yönetiminin bizi soktuğu zor durumları, bizi ve ailelerimizi, çalışanlarımızı bıraktığı zor durumları esnaf kınıyorum. Bu saatten sonra mahkemenin vereceği her karara saygı duyarım. Ama bugün Kamu İhale Kurumu'nun vermiş olduğu kararı gerçekten biz firma olarak tanımıyoruz ve bunu da gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götüreceğiz. Bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Buradaki bizim mağduriyetimizi göz önünde bulundurmadan böyle karar vermelerini gerçekten biz kabul etmiyoruz firma olarak'' ifadelerini kullandı.