İzmirli esnaflar isyanda! Aralıksız süren sağanakla işte böyle mücadele ettiler! "Bu bölge 40 yıldır aynı!"

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklarla devam eden sağanak etkisini sürdürürken, kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar suyla dolu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle rögarlar taşarken, esnaftan bazıları dükkanlarına dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri ise su baskınını önlemek için kapılarının önüne kum torbası yerleştirip, set oluşturdu.
İzmir'de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video
"BU BÖLGE 40 YILDIR AYNI!"
Alsancak Mahallesi'nde market işleten evli, 2 çocuk babası Cemil Çakmakçı (53), "Bu bölge değişmiyor, 40 yıldır aynı. Mazgallar daha yeni yapıldı. Barikat yaptık ama iş yerini koruyacağını da düşünmüyorum" dedi.