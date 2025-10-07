İzmir'de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video
İzmir’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
İzmir'de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video 07.10.2025 | 12:47
01:08
01:48
03:13
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 07.10.2025 | 11:29
04:05
01:03
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 07.10.2025 | 11:06
02:43
00:47
01:24
00:40
02:14
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 10:06
01:24
Adana'da torbacılara operasyon: 1'i kadın 6 kişi tutuklandı | Video 07.10.2025 | 09:54
01:33
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı | Video 07.10.2025 | 09:11
04:34
01:28
03:41
İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 07.10.2025 | 08:46
03:43
01:11
Mersin'de 5 kişinin öldüğü kazada olay yeri böyle görüntülendi | Video 07.10.2025 | 08:35
02:14