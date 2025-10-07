İzmir'de sağanak etkili oluyor! En çok yağışı Dikili aldı | Video

İzmir’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.