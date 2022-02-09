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Giriş Tarihi: 9.2.2022 22:51 Son Güncelleme: 9.2.2022 23:13

İzmit’te akıl almaz dolandırıcılık

ABBAS ÇAKAR
İzmit’te akıl almaz dolandırıcılık

İzmit’te evlerinin temizliği için dijital bir platformdan personel bulan ve peşin para ödeyen aile anlaştığı kadın tarafından dolandırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden bir aile evlerinin temizliği için dijital bir iş ve işçi bulma platformundan temizlik işçisi talebinde bulundu. Uygulama üzerinden çalışacak kişinin parasını peşin ödeyen aile temizlik yapacak olan kadın tarafından aranarak Salı günü için sözleşildi.Ancak, isminin Gülhan D. olduğunu söyleyen ve 1+1 eve 196 TL para alan kadın, aileyi tekrar arayarak temizliği bir sonraki güne erteleyerek whatsapp üzerinden evin konumunu istedi fakat Çarşamba günü de söz verdiği saatte adrese gelmedi. Temizlik personeli kadına ulaşmak için tekrar arayan aile, isminin Gülhan D. olduğu bilinen kadının telefonu kapatması üzerine ona ulaşamadı. Yaşanan olay sonrası edinilen bilgilere göre, bahse konu kadının,uygulama üzerinden birçok kişiyi bu şekilde dolandırdığı öğrenildi.

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İzmit’te akıl almaz dolandırıcılık
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