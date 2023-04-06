İzmit’te Sakal-ı Şerif’i görmek için sıraya girdiler

Müslümanlığın kutsal emanetlerinden olan Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi İzmit'in tarihi camilerinden olan Yeni Cuma (Pertev Mehmet Paşa) Camisi'nde ziyarete açıldı.

Her ramazan ayının 15.günü farklı bir camide ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e bu yıl da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi vardı.

Cami din görevlileri Ahmet Doğan, Hüseyin Öztürk, Ali Gülmez nezaretinde ikindi namazının ardından sandukanın içinde 40 katlı örtüyle sarılı cam fanustaki kutsal emaneti görmeye gelenler camide uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, tekbirler eşliğinde Sakal-ı Şerifi yakından görmenin heyecanını yaşayıp dua etti. Erkeklerden sonra kadınlar da Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile bu anı kaydetti.

Vatandaşlar ziyaretin ardından iki rekat şükür namazı kıldı.