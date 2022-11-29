İznik Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Bursa İznik’te Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

İznik, Türkiye'de bulunan Bursa ilimizin bir ilçesi olan ve bu ilçemizin merkezi olan şehirdir. Selçuklular ve Bizans dönemlerinde başkentlik yapmış olan, renkli ve genellikle çiçek görselleriyle süslenen çinileri ile bilinen, Hristiyanlığın önemli dini yerlerinden bir tanesi olan İznik ili, hafta sonu gitmek için tercih edilen bir yer. İznik şehrinin güzelliklerini, tarihi yerlerini, şehir kültürünü izlemek için sizler de günübirlik ya da hafta sonu gelip görebilirsiniz. İznik gezisi planlayanlar için; İznik gezilecek yerler, İznik kaç günde gezilir? ve İznik'te ne yapılır? Sorularının cevaplarını aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

İznik'te Ne Yapılır?

İznik, göl kenarında bulunmasının ve iklim koşullarının avantajı sayesinde, et, balık, meyve ve sebze alıp yiyebileceğiniz bir şehirdir. İznik'e gittiğinizde, İznik'te ne yapılır sorunun cevabı olan ve tadına doyamayacağınız iki tane meşhur yer aşağıda sırlanmaktadır:

·Şarlo Mustafa'nın Yeri

·Köfteci Yusuf Usta

İznik'te Gezilecek Yerler

İznik gezilecek yerler diye araştırmalara başladığınızda ilk dikkatinizi çekecek olan şey, İznik şehrinin tarihi güzelliklerle dolu olmasıdır. Tarihi yerleri seviyorsanız ve doğal güzellikleri yakından görmek istiyorsanız aşağıda yer alan konumları gezmelisiniz. İznik gezilecek yerler listesi şu şekilde sıralanır:

İnikli Köyü

İznik Gölü

Tacir Kanyonu

Ayasofya Müzesi ve Camii

Roma Antik Tiyatrosu

Beştaş Mezar Anıtı

Tarihi Kapılar

Taş Köprü

Yeşil Camii

Şeyh Kutbettin Camii

Hacı Özbek Camii

Mahmut Çelebi Camii

Yakup Çelebi Zaviyesi ve Türbesi

Çandarlı Halil Hayreddin Paşa Türbesi

Eşref Baba Türbesi

Süleyman Paşa Medresesi

II. Murat Hamamı

Meydan Hamamı

İznik Müzesi

Hayrettin Paşa Medresesi

Orhan Gazi Hamamı

İznik Kaç Günde Gezilir?

İznik ve etrafında birçok yeri gezmek ve görmek için 2-3 gün yeterli olacaktır. Hem tarihi ve kültürel açıdan zengin olan güzellikleri hem de yeme içme gibi faaliyetleri gerçekleştirmeniz için ideal bir zaman olacaktır.

İznik Nerede? Nasıl Gidilir?

İznik nerede sorusunun yanıtı oldukça basittir; İstanbul – Bursa istikametinin 97. kilometresinde İznik Gölü kıyısından doğu yönüne doğru gittiğinizde 40 kilometre ileride göl kıyısından ilerleyin, daha sonra gittiğiniz güzergah sizi İznik'e götürecektir.

İstanbul'dan yola çıkıyorsanız ve özel aracınızla gidiyorsanız eğer, İznik'e gitmek için birkaç tane yol vardır, bu yollar şu şekilde sıralanmaktadır:

Feribot ile Pendik ilçesinden Yalova'ya gidiğ, Mavi-Yeşil Yol diye adlandırılan dağ yolunu tercih ederek, köylerin arasında yeşilliklerin içinden geçerek yolculuk yapmak oldukça keyiflidir.

Feribot ulaşımı ile Pendik ilçesinden Yalova'ya geçerek daha sonra ise Bursa güzergahından devam ederek, Orhangazi'den gidebilirsiniz.

Yeni yapılmış olan Osmangazi Köprüsü'nü tercih ederek körfezi geçtikten sonra Orhangazi'den İznik tarafına geçebilirsiniz.

Gidiş yolunda dağ yolunu, dönüş yolunda ise Bursa'nın bağlantısının bulunduğu ana hattı tercih etmek yolunuzu oldukça kolaylaştıracaktır.