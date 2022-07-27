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Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:52 Son Güncelleme: 27.7.2022 12:48

Jandarma 278 göçmen ve 4 organizatörü yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiğli, Menemen, Kınık, Dikili, Karaburun, Çeşme, Aliağa ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 278 göçmen ile 4 organizatörü yakalamayı başardı. 4 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarma 278 göçmen ve 4 organizatörü yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde, Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordine ve talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüttü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19-25 Temmuz tarihlerinde Çiğli, Menemen, Kınık, Dikili, Karaburun, Çeşme, Aliağa ve Urla ilçelerinde 12 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 278 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Ayrıca olaylarda kullanılan 1 minibüs, 1 otomobil, 2 kamyonet ve 1 şişme bota da el konuldu.

4 ORGANİZATÖR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, gözaltına alınan organizatörler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Jandarma 278 göçmen ve 4 organizatörü yakaladı
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