Jandarma babanın evlat çığlığı

Giresun'dayaşayan Jandarma Uzman Çavuş Bahtiyar Gündoğdu'nun 7 yaşındaki oğlu Egemen DMD kas hastalığı ile mücadele ediyor. Kasları her geçen gün zayıflayan ve 1'inci sınıfa giden Egemen'in yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Baba Jandarma Uzman Çavuş Bahtiyar Gündoğdu, "Her geçen saniye bizim için çok önemli. Oğlum her geçen gün yürümekte zorlanıyor. Biran önce kampanyamızı tamamlayarak tedavimizi olmak istiyoruz. Bunun için tüm vatandaşlarımızın yardımına ihtiyacım var" dedi. Ünlü şarkıcı Semicenk'te sosyal medya hesabından çağrı yaparak, Egemen için yardım istedi. 15 gün önce başlayan kampanya kapsamında tedavi için gereken 2 milyon 900 bin doların henüz yüzde 6'sı toplanabildi.