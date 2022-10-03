Jandarma ekibine otomobil çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Kırklarelı'nın Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarpması sonucu Uzman Çavuş Hüseyin Cerit (42), şehit oldu, Uzman Çavuş Ekrem Kılıç yaralandı. Lüleburgaz'da önceki gece D-100 kara yolunun 2'nci kilometresinde A.A.'nın kullandığı otomobil ile M.M., yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerine K.S.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada yaralanan uzman çavuşlar Cerit ve Kılıç, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cerit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cerit için Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törende babasının tabutuna sarılan Defne Cerit, "Baba, beni yalnız bırakma lütfen" diye ağladı. Törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye uğurlandı.