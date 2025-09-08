Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Aksoy Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar da cenaze törenine katılarak, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Tatvan'da görev yaptığı sırada tedavi sürecine rağmen kurtarılamayan J. Uzm. Çvş. Ferhat Aksoy'un cenazesi, 7 Eylül 2025 tarihinde Nur Camii'nde düzenlenen askeri törenin ardından Yuva Mezarlığı'na defnedildi. Törende ailesi, silah arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Dualar ve tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Aksoy için "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dilekleri dile getirildi.