Haberler Yaşam Haberleri Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Aksoy Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 8.9.2025 12:56 Son Güncelleme: 8.9.2025 13:06

Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Aksoy Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde görev yaparken yakalandığı hastalığa yenik düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Aksoy, memleketi Kırıkkale’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Aksoy Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar da cenaze törenine katılarak, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Tatvan'da görev yaptığı sırada tedavi sürecine rağmen kurtarılamayan J. Uzm. Çvş. Ferhat Aksoy'un cenazesi, 7 Eylül 2025 tarihinde Nur Camii'nde düzenlenen askeri törenin ardından Yuva Mezarlığı'na defnedildi. Törende ailesi, silah arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Dualar ve tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Aksoy için "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dilekleri dile getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Aksoy Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz