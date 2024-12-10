Jandarma ve emniyetten sahte alkol operasyonu: 159 bin 767 litre sahte alkole el konuldu

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerinin titiz çalışmalarıyla sahte alkol üretenler bir bir tespit edildi. Jandarma ekiplerinin kırsalda yürüttüğü detaylı takip ve Emniyet birimlerinin şehir merkezlerindeki nokta atışı operasyonları dikkat çekti.

BAKAN YERLİKAYA: "GÜVENLİK BİRİMLERİMİZ KARARLILIKLA ÇALIŞIYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, güvenlik birimlerinin koordinasyon içinde çalışarak halkın sağlığını tehdit eden sahte alkol üretimine karşı büyük bir başarı elde ettiğini belirtti. Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için Jandarma ve Emniyet güçlerimiz sahada büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Bu kararlılığımız sürecek" dedi.