Jandarma’dan Erdemli’de kaçak sigara operasyonu

Erdemli ilçesinde 1 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit eden Jandarma ekipleri şüpheli şahsı yakalamak ve kaçak sigaralara el koymak amacıyla operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise (28.800) adet boş makaron, (24.680) adet dolu makaron, (97) kg nargile tütünü, 150 adet elektronik sigara likiti ile 75 kg kıyılmış sarmalık tütün ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli şahıs işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.