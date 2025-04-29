Jandarma’dan göçmen kaçakçılarına geçit yok! 1 organizatör tutuklandı, 11 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 26 Nisan 2025 tarihinde Mollaosman Mahallesi yol ayrımı ve çevresindeki kırsal alanda gerçekleştirilen operasyonda, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 organizatör ile birlikte 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmayan organizatör, yol kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Ancak Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu, Karayazı'nın Üzengili Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelede görev ve sorumluluklarını, ilgili mevzuatlar çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha vurguladı.