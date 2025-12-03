Jandarmadan şehit babasına duygulandıran jest

Bartın'da ceza kestiği kişinin şehit babası olduğunu öğrenen jandarma trafik timinde görevli Yasin Ç., şehidin babasını ziyaret ederek parayı iade etti. Bingöl'de 1994'te şehit olan Ahmet Dönmez'in babası emekli madenci Ali Dönmez'e minibüsünü yanlış yere park ettiği gerekçesiyle 993 TL para cezası kesildi. Dönmez cezayı ödedi. Ceza kestiği aracın şehit babasına ait olduğunu öğrenen trafik timinde görevli Yasin Ç., Ali Dönmez'i ziyaret ederek 993 TL'yi iade etti. Şehit babası Dönmez bu davranış karşısında çok duygulandığını söyledi.