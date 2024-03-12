Jandarma’dan suç örgütüne darbe: 39 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.
JANDARMA'DAN SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE
İstanbul'da düzenlenen operasyonda elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütü çökertilirken elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda; 63 adet ruhsatsız tabanca,48 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 kilogram metamfetamin, 13 kiolgram skunk, çok miktarda uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda bonzai ve kubar esrara el konuldu.
"HAYATI DAR EDECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.