Jandarma’dan suç örgütüne darbe: 39 gözaltı

JANDARMA'DAN SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE

İstanbul'da düzenlenen operasyonda elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütü çökertilirken elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı.