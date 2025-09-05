Jandarmadan suikast silahı operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda suikast silahı olarak bilinen 72 adet glock marka ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Jandarma istihbarat ekipleri Kepez ilçesinde iki kişinin silah kaçakçılığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından D.M. ve M.M.'nin isimleri belirlendi. Yapılan teniz ve fiziki çalışmaların ardından ekiler operasyon kararı aldı.

ŞOK BASKIN DÜZENLENDİ

İstihbarat ekipleri plakası belirlenen D.M. ve M.M.'nin içinde bulunduğu otomobile Kepez ilçesinde şok baskın düzenledi. Aracın gizli bölümlerinde yapılan aramada 72 adet glock marka ruhsatsız 9 mm tabanca, 72 adet tabanca şarjörü ele geçirdi. Olayla ilgili D.M. ve M.M. gözaltına alındı. İki kişinin jandarmada sorgusu sürüyor.