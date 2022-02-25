Haberler Yaşam Haberleri Jandarma’nın operasyonu ile 200 adet tarihi gümüş sikke ele geçirildi
Giriş Tarihi: 25.2.2022 14:25 Son Güncelleme: 25.2.2022 14:44

Jandarma’nın operasyonu ile 200 adet tarihi gümüş sikke ele geçirildi

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Jandarma’nın operasyonu ile 200 adet tarihi gümüş sikke ele geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı operasyonu ile tarihi gümüş sikkeler ele geçirildi.

Kütahya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Jandarma ekipleri bir duyum üzerine operasyon düzenledi. Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Kütahya İl J.K.lığı ve Altıntaş İlçe J.K.lığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; O.Ş. ve A.Ç. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi alınmıştır.

Bunun üzerine şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç Altıntaş ilçesinde durdurulmuş, araçta yapılan aramada; tarihi eser niteliğinde 200 adet gümüş sikke ele geçirilmiştir."

200 Adet Gümüş sikkelerin ise Kütahya Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne incelenmek üzere teslim edildiği; Şüpheli kaçakcıların ise Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Jandarma’nın operasyonu ile 200 adet tarihi gümüş sikke ele geçirildi
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