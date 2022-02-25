Jandarma’nın operasyonu ile 200 adet tarihi gümüş sikke ele geçirildi

Kütahya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Jandarma ekipleri bir duyum üzerine operasyon düzenledi. Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Kütahya İl J.K.lığı ve Altıntaş İlçe J.K.lığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; O.Ş. ve A.Ç. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi alınmıştır.



Bunun üzerine şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç Altıntaş ilçesinde durdurulmuş, araçta yapılan aramada; tarihi eser niteliğinde 200 adet gümüş sikke ele geçirilmiştir."

200 Adet Gümüş sikkelerin ise Kütahya Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne incelenmek üzere teslim edildiği; Şüpheli kaçakcıların ise Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.