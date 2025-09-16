Japon seramikleri İstanbul’da sergileniyor

Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa, İstanbul'a geldi. Altes Prenses Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Gökhan Yazgı tarafından havalimanında karşılandı. İstanbul'a gelen Prenses Mikasa burada bazı kültürel temaslarda bulundu. Türkiye programı kapsamda Yıldız Sarayı Japonya Bölümü'nü de ziyaret eden Prenses Mikasa, Sultan Abdülhamid'e İmparator Meiji tarafından hediye edilen marangozluk aletlerinin de yer aldığı sergiye katıldı.

Ziyaretin ardından Prenses Mikasa, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen "Japonya-Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Başlamasının 100. Yıldönümü: Idemitsu Sanat Müzesi Koleksiyonundan Japon Seramikleri" sergisinin açılışında yer aldı.



'TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL'

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti sırasında İş Kuleleri'nde "Prens Mikasa Ailesinde Üç Kuşak Arasındaki Güçlü Bağ: Türkiye Dostluğu" başlıklı bir konferans verdi. Prenses Mikasa, "Türkiye bizim için çok özel. Dedem, babam ve benim üç kuşaktır taşıdığımız bağ, sadece bir aile hikâyesi değil Japonya ile Türkiye arasında insani, kültürel ve bilimsel bir köprü" dedi. Kırşehir'deki Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japonya Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün de yer aldığı proje ve kurumlara destek veren Prenses Akiko'yu ağırlayan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ise iki ülke arasındaki dayanışma ve dostluğun kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.