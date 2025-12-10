Jeffrey Epstein soruşturmasında yeni gelişme: Jüri tutanaklarının açıklanması talebi onaylandı!

Berman, daha önce yayımlanması planlanan yaklaşık 70 sayfalık büyük jüri belgelerinin pek de aydınlatıcı olmadığını ve Epstein'in davranışlarına dair "sadece duyumdan ibaret bir kesit" olduğunu belirtmişti. Geçen hafta ise Florida'da bir başka Bölge Yargıcı, 2000'li yıllarda Epstein hakkında yürütülen ve sonuçsuz kalan bir federal büyük jüri soruşturmasının tutanaklarının gizliliğinin kaldırılmasına karar vermişti.