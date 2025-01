John F Kennedy Uluslararası Havalimanı Nerede? John F Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

New York, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ve en ünlü şehirlerinden biridir. Şehir, kültürel çeşitliliği, ikonik yapıları, Broadway tiyatroları ve Central Park gibi ünlü yerleri ile tanınır. New York, finans, moda, sanat ve eğlence sektörlerinde dünya çapında önemli bir merkezdir. Bununla ilgili olarak, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı nerede, havalimanından şehir merkezine nasıl gidilir ve kaç km sıkça araştırılır.

John F Kennedy Uluslararası Havalimanı Nerede?

John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK), Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Manhattan'ın doğusundaki Long Island adasında yer almaktadır. 1948 yılında New York Uluslararası Havalimanı olarak açılmış ve 1963 yılında ABD'nin 35. Cumhurbaşkanı John F. Kennedy'nin anısına ismi değiştirilmiştir. JFK, New York metropolitan alanının en büyük üç havalimanından biridir ve Manhattan şehir merkezinin yaklaşık 20 km güneydoğusunda bulunmaktadır. Havalimanı, American Airlines, Delta Air Lines ve JetBlue Airways gibi büyük havayolu şirketlerinin aktarma merkezi olarak hizmet vermektedir

JFK Havalimanı'ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir?

John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan New York şehir merkezine ulaşmak için kullanılabilecek birden fazla yol vardır. Bu ulaşım alternatifleri ise şu şekilde sıralanabilir:

AirTrain ile Jamaica veya Howard Beach istasyonlarına gidilip, buradan metroya aktarma yapılabilir. Bu yöntem en ekonomik seçeneklerden biri olduğu için yaygın olarak tercih edilir.

Havalimanından şehir merkezine taksiyle gitmek mümkündür. Yaklaşık 1 saat süren yolculuk için ortalama 90-100$ ücret ödemek gerekebilir.

Lyft veya Juno gibi uygulamalarla daha hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlamak mümkündür. Bu yöntemle yaklaşık 55 dakikada şehir merkezine ulaşılabilir.

Bu seçenekler arasından ekonomik olarak en uygun olanı tercih etmek, bütçenin korunmasına ve rahat bir şekilde seyahat yapılmasına imkan tanır.