‘Joker’ çetesi adalete hesap verecek

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, bazı sürücü kurslarında sürücü belgesi almak veya mevcut ehliyet sınıfını yükseltmek amacıyla başvuran kursiyerlerin sınavlarda başarısız olma kaygısıyla kendilerinin yerine 'joker' olarak tabir edilen başka şahısların para karşılığında sınavlara girmesine imkan sağlayan şebekeye operasyon düzenledi. Şüphelilerin sınav merkezi girişlerinde kimlik kontrolünden geçmek için yapay zekâ programları kullanarak üretilen benzer fotoğrafları eklediği de belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan, 8 yıl 9 aya kadar hapis istendi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.