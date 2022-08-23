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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Jüpiter ilk kez böyle görüntülendi

Jüpiter ilk kez böyle görüntülendi
Dünyanın en büyük ve güçlü teleskobu James Webb, temmuzda Jüpiter'in daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını çekti. Fotoğrafta Jüpiter'in çevresindeki aurora ışıkları, büyük fırtınalar, uyduları ve halkaları görülüyor. NASA, Jüpiter'in bu görüntüsünün, teleskoptan gelen birçok fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulduğunu açıkladı. Güneş ışıklarının atmosferde kırılmasıyla oluşan aurora ışıkları, gezegenin kuzey ve güney kutuplarında görülüyor. Beyaz daire ise Dünya'yı bile yutabilecek büyüklükteki "Büyük Kızıl Nokta" fırtınası. California Üniversitesi'nden Imke de Pater, "Jüpiter'i daha önce hiç böyle görmemiştik. İnanılmaz. Görüntülerin bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk" dedi. 10 milyar dolarlık James Webb'in gelecek 20 yılda uzay keşfinin en önde gelen aktörü olması bekleniyor.

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Jüpiter ilk kez böyle görüntülendi
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