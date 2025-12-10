Juventus - Pafos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Kenan Yıldız’da!

Yeni formatıyla tek bir lig tablosu üzerinden ilerleyen Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması, her takım için oynanan 8 maçın her birini hayati öneme taşıyor. Juventus, bu maçlardan alacağı puanlarla sıralamada ilk 8'e girerek doğrudan Son 16 Turu'na kalmayı veya Play-off turu için avantajlı bir konum elde etmeyi hedefliyor. Peki; Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşamasının heyecan dolu mücadelesi için tüm detaylar kesinleşti. Maçın tarih, saat ve yayın bilgileri şöyledir:
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması
|Rakip
|Juventus - Pafos FC
|Tarih (Ne Zaman)
|10 Aralık 2025
|Saat (Saat Kaçta)
|23.00 (TSİ)
|Stadyum
|Allianz Stadyumu, Torino (İtalya)
Verdiği katkılarla adından söz ettiren milli oyuncu Kenan Yıldız'ın maça önceki karşılaşmalarda olduğu üzere ilk 11'de başlaması bekleniyor.
İşte, muhtemel 11'ler:
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Kenan Yıldız; David
Pafos: Michail; Bruno, Luiz, Luckassen, Goldar; Sunjic, Pepe; Jaja, Dragomir, Orsic; Anderson