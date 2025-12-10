Haberler Yaşam Haberleri Juventus - Pafos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Kenan Yıldız'da!
Avrupa futbolunun en büyük sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi (UCL) yeni formatındaki Lig Aşaması heyecanı devam ediyor. İtalyan devi Juventus, bu aşamadaki kritik maçlarından birinde Pafos FC'yi ağırlıyor. Türk futbolunun genç yeteneği Kenan Yıldız’ın bu büyük maçta ilk 11’de yer alıp almayacağı, Türk ve İtalyan futbol kamuoyunda merak konusu. Peki, Juventus - Pafos maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar.

Yeni formatıyla tek bir lig tablosu üzerinden ilerleyen Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması, her takım için oynanan 8 maçın her birini hayati öneme taşıyor. Juventus, bu maçlardan alacağı puanlarla sıralamada ilk 8'e girerek doğrudan Son 16 Turu'na kalmayı veya Play-off turu için avantajlı bir konum elde etmeyi hedefliyor. Peki; Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?

JUVENTUS - PAFOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşamasının heyecan dolu mücadelesi için tüm detaylar kesinleşti. Maçın tarih, saat ve yayın bilgileri şöyledir:

Detay Bilgi
Organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması
Rakip Juventus - Pafos FC
Tarih (Ne Zaman) 10 Aralık 2025
Saat (Saat Kaçta) 23.00 (TSİ)
Stadyum Allianz Stadyumu, Torino (İtalya)

JUVENTUS - PAFOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus'un Pafos karşısındaki mücadelesi Tabii Spor ekranlarından canlı takip edilecek.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

Verdiği katkılarla adından söz ettiren milli oyuncu Kenan Yıldız'ın maça önceki karşılaşmalarda olduğu üzere ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İşte, muhtemel 11'ler:

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Kenan Yıldız; David
Pafos: Michail; Bruno, Luiz, Luckassen, Goldar; Sunjic, Pepe; Jaja, Dragomir, Orsic; Anderson

