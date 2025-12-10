Juventus - Pafos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de başlar mı?

Yeni formatıyla tek bir lig tablosu üzerinden ilerleyen Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması, her takım için oynanan 8 maçın her birini hayati öneme taşıyor. Juventus, bu maçlardan alacağı puanlarla sıralamada ilk 8'e girerek doğrudan Son 16 Turu'na kalmayı veya Play-off turu için avantajlı bir konum elde etmeyi hedefliyor. Peki; Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?